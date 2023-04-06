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«البترول» تعلن طرح مزايدة جديدة للذهب لشركة شلاتين

كتب:

مارينا رؤوف
11:37 م | الخميس 06 أبريل 2023
مناطق المزايدة

مناطق المزايدة

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية، عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية المصرية.

ودعت شركة شلاتين شركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق (فاطيري - البرامية - عقود - أم عود - حماطة) بالصحراء الشرقية المصرية.

طرق الحصول على كراسة الشروط

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وحزم البيانات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 من خلال:

-1 مقر شركة شلاتين (3) صلاح سالم - العباسية - القاهرة).

2 - الموقع الالكتروني للشركة www.smrc.com.eg.

ولففت إلى أن موعد إغلاق المزايدة، يوم الخميس الموافق 2023/08/10 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.