وظائف حكومية جديدة بجامعة المنصورة.. اعرف تفاصيل وشروط التقديم

أعلنت جامعة المنصورة، إتاحة وظائف قيادية متنوعة بدرجات شاغرة، مع إتاحة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

نوع الوظائف المطلوبة: وظائف قيادية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظيفة

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد، موضحا به «تاريخ الميلاد- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية- تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة- الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية- الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها- خطابات الشكر والتقدير- أى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 - عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي «تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة - انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية - سابقةالأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارةالعليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- يرفق بالطلب عدد (1) أصل، وعدد (7) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

- العدد المطلوب: 6

طرق التقديم

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة، استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا، وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة «شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة»، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد، أو التي ترد بالبريد، وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.