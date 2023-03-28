8 وظائف حكومية في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. اعرف طريقة التقديم

نشرت البوابة الحكومة الالكترونية شروط 8 وظائف جديدة أعلنت عنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحة المستندات المطلوبة وطريقة وآخر موعد للتقدم للوظائف على النحو التالي:

8 وظائف في الهيئة القومية لسلامة الغذاء

1-رئيس الادارة المركزية للتسجيل والتراخيص.

2-رئيس الادارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية.

3-رئيس الادارة المركزية للرقابة على المنشآت الغذائية.

4-رئيس الادارة المركزية لدراسات سلامة الغذاء والدعم الفني.

5-رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي.

6-رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع.

7-رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

8-رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

المستندات المطلوبة:

(أصل + 7 نسخ صور) من الأوراق التالية:

1. السيرة الذاتية للمتقدم وعدد (2) صورة شخصية.

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. بيان حالة وظيفة حديث موجه للهيئة القومية لسلامة الغذاء متضمناً قدراته العلمية وموضحا به تقدير اخر تقريرين عن تقويم الأداء والجزاءات «إن وجدت»، وشهادة خبرة من واقع ملف الخدمة، وشهادات الخبرة العملية معتمدة ومختومة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

4. بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية الحاصل عليها وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات واللجان وإعداد البحوث.

5. بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها والوظائف القيادية التي شغلها إن وجد.

6. المقترح التطويري للهيئة وفقا للنموذج رقم (95) لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير.

7. صحيفة حالة جنائية على ان تكون حديثة باسم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تفاصيل المؤهلات من الـــرابـــــــط

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة القومية لسالمة الغذاء بمقرها الكائن بــ 49 شارع نوبار – باب اللوق – القاهرة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد، كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان، على أن تكون مواعيد التقديم: من 28 مارس إلى 27 أبريل 2023.