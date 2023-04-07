أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها

تراجع سعر الذهب خلال نهاية التعاملات أمس الخميس، لتستقر خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2180 جنيهًا للجرام، بدلا من 2200 جنيه خلال بداية التداولات أمس، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

جاء سعر الذهب اليوم 7-4-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2491 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2180 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1869 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و440 جنيهًا.

وأكدت الشعبة العامة للذهب، أن هذه الانخفاضات تعمل على تحقيق الانضباط في أسعار الذهب محليا، خاصة عقب التقلبات السعرية الكبيرة التي شهدتها الأيام الماضية، كما تمثل الشهادات الادخارية ذات العائد لمرتفع التي أعلنت عنها عدد من البنوك سبب كبير في انخفاض أسعار الذهب نتيجة قلة الطلب عليه.

تراجعات كبيرة في السوق العالمي للذهب

وتراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل واضح خلال تعاملات أمس، رغم من صدور بيانات من المفترض أن تزيد من سعره إلا أنه حدث العكس، وجاء ذلك نتيجة اتجاه عدد كبير من المستثمرين لبيع الذهب الخاص بهم.

وجاءت التوقعات، بأن اتجاه المستثمرين لبيع كميات كبيرة من الذهب نتيجة احتمالات وتوضيحات الفيدرالي الأمريكي، بأنه قد يرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل له، ما يزيد بيع الذهب في الأسواق، لوضع أمواله في الأسهم والاستثمار في الدولار، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، حيث أن أسعار الفائدة تؤثر على قوة الذهب.