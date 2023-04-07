موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج يشغل العديد من مواطني المحافظة، خاصة بعد انتهاء الثلث الأول من شهر رمضان المعظم، حيث يحل أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم 21 أبريل الجاري فلكيا، وتنطلق تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر ويتوافد عشرات الآلاف من المواطنين على الساحات المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج وعدد تكبيرات العيد، فضلًا عن سنن عيد الفطر وكيفية أداء الصلاة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج يكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة، ووفقا لهيئة المساحة المختصة والحسابات الفلكية فإن موعد صلاة العيد في محافظة سوهاج 2023 في تمام الساعة 05:50 صباحا وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد.

فيما أعلنت مديرية أوقاف سوهاج استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين في موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة سوهاج.

استعدادات استقبال عيد الفطر 2023 في سوهاج

وكثفت محافظة سوهاج من استعداداتها لاستقبال العيد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية، تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.