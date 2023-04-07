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وفاة كبير مقدمي البرامج الرياضية بقناة الدلتا نتيجة غيبوبة سكر

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:09 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
الإعلامي أحمد ماهر

الإعلامي أحمد ماهر

توفى أحمد ماهر، المذيع والإعلامي الرياضي وكبير مقدمي البرامج الرياضية بقناة الدلتا، بإذاعة وسط الدلتا بمدينة طنطا، محافظة الغربية التابعة للتليفزيون المصري، عن عمر ناهز 56 عاما. 

مؤسس البرامج الرياضية 

قال شاكر عمارة كبير مقدمي البرامج الإخبارية بقناة الدلتا لـ«الوطن»، إن الراحل من مؤسسي البرامج الرياضية بالقناة السادسة منذ تأسيسها وافتتاحها في التسعينيات من القرن الماضي، حتى تغير اسمها إلى الاسم الحالي قناة الدلتا.

غيبوبة سكر 

وأضاف أن المتوفى تعرض لغيبوبة سكر، نقل إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة المحلة الكبرى، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع من كل زملائه الإعلاميين العاملين بالقناة، إلى جانب ارتباطه بكل روابط الأندية الرياضية بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

تشييع الجثمان 

ونعت سوزان الحو رئيسة قناة الدلتا، الإعلامي الراحل أحمد ماهر، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الجمعة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.

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