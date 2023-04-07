السيطرة على الحريق نشب داخل ثلاجة تغليف وتعبئة فاكهة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على الحريق الذي شب داخل داخل ثلاجة خاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة، بقرية شابور التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

إصابة 21 شخصا في حريق بالبحيرة

وأسفر الحريق عن إصابة، 21 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بنشوب حريق داخل ثلاجة خاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة، وحرر المحضر اللازم.

الدفع بعدد من سيارت الإسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، و6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى حول الحريق، وجرى فصل المرافق عن المكان.