تفاصيل تكريم 1000 طفل من حفظة القرآن الكريم في أبو المطامير بالبحيرة

احتفالية دينية شهدتها قرية كوم أمبو التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إذ جرى تكريم 1000 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز ومدينة أبو المطامير.

وجاء ذلك الاحتفال بحضور الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، كما شارك الاحتفال أيضا شهد أحمد الدخلاوي، سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

ومن جانبه أشار محمود سعد أحد أولياء أمور الأطفال المكرمة خلال حديثه مع «الوطن»، أن لديه ولدين جرى تكريمها خلال الحفل، مضيفا «فخور بأولادي حفظوا كتاب ربنا».

وتابع: «أطفال القرية كلها من حفظة القرآن، الكُتّاب هنا له تأثير زي زمان، الكل بيتردد عليه، وياريت يكون متاح في كل القرى، وكنت مستني يوم تكريمهم كأنه عيد ليا، وإخواتهم هيمشوا على نفس نهجهم».

فرحة أولياء الأمور بتكريم أطفالهم

وأكد أولياء الأمور دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم، متمنين لهم دوام التوفيق، مؤكدين على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي حتى يكون القرآن خلقا وسلوكا لكل أبنائنا.

مناشدة بتعليم علوم القرآن

وناشد أولياء أمور الطلاب، بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين.

وعبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والتقدير، مؤكدين أنه دافع لهما وللشباب والنشء لحفظ كتاب الله، كما ناشدوا أقرانهم بحفظ القرآن الكريم.

حضر اللقاء عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، والشيخ عبد المعطي أبو جبير، مدير إدارة الأوقاف بأبو المطامير، ولفيف من أهالي مركز ومدينة أبو المطامير والقائمين على الحفل.