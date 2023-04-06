انطلاق اليوم الثاني من التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن

انطلقت اليوم الخميس، ثاني أيام التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2022/2023، والمقامة بمركز الأزهر للمؤتمرات، باختبار طلاب ثلاث محافظات، وهي: «الغربية، وبني سويف، ومرسى مطروح»، وتستمر التصفيات لمدة عشرة أيام.

180 طالبا في مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، إن التصفيات النهائية لمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم شهدت في يومها الثاني اختبار الطلاب الأوائل من ثلاث محافظات في المستويات الأربع وعددهم 180 طالبا، مضيفا أن الاختبارات تبدأ في تمام الساعة التاسعة وتمتد إلى قرابة صلاة العصر، مبينا أن من يختبر الطلاب أعضاء لجنة مراجعة المصحف وأساتذة من كلية علوم القرآن.

وتفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، لجان التصفيات، مؤكدًا أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم من أهم المسابقات التي تهتم بحفظة كتاب الله وتعلي من المنافسة بينهم، كما أنها تعمل على زيادة حفظة كتاب الله.

جدير بالذكر، أن مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة ولإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريمه.