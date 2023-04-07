بعد وفاة شيرين الطحان.. مشاهير تخرجوا في كلية التجارة

فقد الوسط الإعلامي والفني في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، بعد صرع استمر طويلا مع مرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ببالغ الحزن والأسى، شيرين الطحان، متقدمة بخالص التعازي لأسرة الراحلة.

شيرين الطحان تلتحق بالإعلام بعد تخرجها في كلية التجارة

وكانت الإعلامية والفنانة الراحلة شيرين الطحان، بدأت بعد تخرجها في كلية التجارة من جامعة القاهرة، مسيرتها كمذيعة في التليفزيون المصري، قبل دخولها إلى مجال التمثيل، لتشارك في أكثر من عمل سينمائي ودرامي.

وكان آخر ظهور للراحلة شيرين الطحان، في مسلسل رمضان كريم الجزء الأول الذي عرض عام 2017.

ونرصد قائمة إعلاميين وفنانيين تخرجوا في كلية التجارة من الجامعات المصرية، التي ضمت بالإضافة إلى الراحلة شيرين الطحان العديد من نجوم المجتمع.

نجوم تخرجوا في كلية التجارة

وجاءت أبرز الأسماء التي تخرجت في كلية التجارة كما يلي:

- نجم كرة القدم لاعب النادي الأهلي السابق صالح سليم

- نور الدمرداش

- محمود حميدة

- صلاح عبد الله

- أحمد آدم

- مصطفى قمر

- علاء ولي الدين

ومن الفنانات ضمت القائمة:

- نيرمين الفقي

- ريهام عبد الغفور

- انتصار

- نشوى مصطفى

- صفية العمري

- ليلى علوي