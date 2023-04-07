 موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار وتردد القنوات الناقلة

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل ضرب نار، أحداث متلاحقة ومثيرة بين أبطال العمل، لذلك يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقات السابقة شهد انفصال أيسل رمزي التي تجسد شخصية الشقيقة الصغرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صديقها، بعدما حصلت على شهادة الثانوية العامة وتغيرت حياتها بانتقالها من حي شبرا إلى فيلا زيدان زوج شقيقتها الثاني.

شهد مسلسل ضرب نار الحلقات السابقة موافقة زيدان على نسبة ابن مهرة وجابر الكوماندا إليه، واختارت مهرة (حسن) ليكون اسم المولود، وهو نفس الاسم الذي يحبه الكوماندا وأخبرها من قبل أنه سيسميه للمولود.