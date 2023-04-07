بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة، تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك، يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقة 15 شهد انفصال أيسل رمزي التي تجسد شخصية الشقيقة الصغرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صديقها بعدما حصلت على شهادة الثانوية العامة وتغيرت حياتها بانتقالها من حي شبرا إلى فيلا زيدان زوج شقيقتها الثاني.

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 15 موافقة زيدان على نسبة ابن مهرة وجابر الكوماندا إليه، واختارت مهرة «حسن» ليكون اسم المولود، وهو نفس الاسم الذي يحبه الكوماندا، وأخبرها من قبل أنه سيسميه للمولود.