زلزالان يضربان اليابان وروسيا بقوة 3.5 و6 درجات على مقياس ريختر

تعرضت اليابان وروسيا لزلزالين بلغت قوتهما 3.5 و6 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كيوشو في اليابان، على عمق 10 كيلومترات.

بؤرة زلزال جزيرة كيوشو على مسافة 9 كيلومترات شرق «هونماتشي»

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، وقعت على مسافة 9 كيلومترات شرق «هونماتشي»، و34 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «كوماموتو».

وفي 28 مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، شمال اليابان، وقالت مصلحة «الأرصاد الجوية» اليابانية في ذلك الوقت، إن الهزة وقعت قبالة أوموري، وعلى عمق 20 كيلومترًا

من جانبها، أشارت وسائل إعلام يابانية، إلى عدم إصدار السلطات، أي تحذير من حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

زلزال بقوة 6 درجات يضرب «بتروبافلوفسك كامتشاتسكي» الروسية

وفي روسيا، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر على بعد 445 كيلو متر من مدينة «بتروبافلوفسك كامتشاتسكي»، بعمق 94.3 كيلو متر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.