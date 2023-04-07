سعر الدولار الیوم الجمعة 7-4-2023 في مصر.. مستقر

شهد سعر الدولار الیوم الجمعة 7-4-2023 في مصر استقرارًا، بحسب ما أعلنته البنوك المصرية عبر موقعها الرسمي، وجاء سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وسجّل الأقل سعرًا في بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، والأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبيع يتراوح بين 3.85 جنيه و30.95 جنيه.

وعن أقل بيع لسعر الدولار الیوم الجمعة 7-4-2023 في مصر، بحسب البنوك المصرية، كان في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.83 جنيه وللبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بالنسبة للشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار في بنك مصر، نفس سعر البنك الأهلي المصري، أي إنّ الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وعن سعر الدولار في بنك القاھرة، فسجّل البيع 30.95 جنيه والشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، للشراء 30.90 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 وللبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، فبلغ سعر الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.