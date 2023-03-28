محافظة القاهرة تتابع أعمال ترميم «الجبخانة» بعزبة خير الله (صور)

تفقد اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أعمال ترميم جبخانة محمد علي بعزبة خيرالله للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، من حيث عملية الترميم وتنظيف المنطقة بالكامل حيث تنفذ أجهزة الدولة خطة لتطوير محيط جبخانة محمد على باشا، بمنطقة زهراء مصر القديمة بالقاهرة، لإعادة وضعها على طريق السياحة وإنقاذها من الإهمال، بهدف استعادة مكانتها القديمة والحفاظ عليها.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و دور المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة المظهر الحضاري والتاريخي للعاصمة، وفي إطار المشروع الذي تقوم به الدولة لتطوير منطقة مصر القديمة والفسطاط، وفي ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، للارتقاء بتلك المواقع.

استمرار إزالة عزبة أبو قرن

من ناحية أخرى، يشهد حي مصر القديمة استكمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن وتواصل الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة وكل الجهات الأمنية والأجهزة المعنية وبقيادة اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، ويرافقه سكرتير عام الحي ومدير منطقة الإسكان، استكمال إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة وتمّ هدم 3 عقارات بعد تعويض أصحابها.