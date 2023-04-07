مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16.. محادثات بين سميحة وانشراح

يشهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، بدء المحادثات والمقابلة المنتظرة بين الدكتورة سميحة، دور الفنانة يسرا، وانشراح، دور الفنانة سماء إبراهيم، من أجل معرفة مكان الجدة سوسو، إذ كانت انشراح آخر شخص قابل الجدة سوسو قبل اختفائها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16 بطولة يسرا

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، ستكشف الدكتورة سميحة لانشراح سبب بحثها عن الجدة سوسو حماتها، لكي تخبرها بوفاة ابنها جلال الذي تزوجته وسافرت معه إلى كندا لمدة 25 عاما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16 إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، ستشهد زيادة قوة العلاقة بين الضابط حسام وسماح، دور مايان السيد، بعدما تقابلا في الحلقة 15 وظلا يتحدثان طيلة الوقت.

أما سمير المسيطر فمازال يجري التحريات في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 16، حول مكان الدكتورة سميحة وأولادها، حتى لا يكتشفون مكانه ويعلموا أنه كان السبب في بيع شقتهم بوسط البلد.