برد ولا كورونا؟.. مستشار الرئيس يكشف طبيعة الفيروس المنتشر الآن

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ فيروس كورونا قد يتراجع هذا العام، ويتم إعلانه كأحد الفيروسات التنفسية كالإنفلونزا العادية، لافتا إلى أنّ شراسته ظهرت خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة، ثم انخفضت أعداد الإصابات، والدور المنتشر حاليا عبارة عن نزلات برد عادية بسبب التغيرات الجوية في حالة الطقس.

برد ولا كورونا؟

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية لـ«الوطن»، أنّ المواطنين خلال هذه الفترة، عليهم الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد، ومعرفة درجات الحرارة اليومية نظرا للتقلبات، لافتا إلى أنّ الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وانخفاض، لذلك على المواطنين عدم التسرع في تخفيف الملابس خاصة للأطفال.

وأشار تاج الدين، إلى أنّ نزلات البرد والإنفلونزا لا تعالج بالمضادات الحيوية، وقبل الحصول على الأدوية لا بد من استشارة الطبيب لعدم حدوث نتائج سلبية على المواطن.

لقاح كورونا المعدل لمقاومة متحور أوميكرون

وأكد أنّه رغم انخفاض إصابات كوورنا حاليا، فعلي المواطنين الحصول على اللقاح المعدل للوقاية من متحور أوميكرون، خاصة وأنّه المتحور الأسرع انتشارا، وأعراضه تشبه نزلات البرد.

وشدد تاج الدين، على أهمية أن يحرص المواطنين على عدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، إذ إنّها فرصة لانتشار الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية على مدار الحياة للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها.