الطرق البديلة بعد غلق شارع ذاكر حسين لمدة شهر بدءا من اليوم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الطرق البديلة بعد غلق شارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبي، بالوصلة من بداية من شارع عبد الله العربي، وصولاً إلى شارع «محمد أحمد سليم» لمدة شهر تبدأ من اليوم بسبب استكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، لذا تستعرض «الوطن» كل الطرق البديلة والتحويلات المرورية بعد غلق شارع ذاكر حسين.

الطرق البديلة والتحويلات المرورية بعد غلق شارع ذاكر حسين

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء بعض التحويلات المرورية فيما يتعلق بمن هو قادم من محور عبد الله العربي، ويرغب في الذهاب إلى شارع ذاكر حسين، فعليه اتباع الشوارع التالية:

- الاتجاه يمينًا في شارع المستشار حافظ ثم الدخول إلى اليسار في اتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم الاتجاه يمينًا في شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

- الاتجاه يمينًا في شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول جهة اليسار في اتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم الاتجاه يمينًا إلى شارع ذاكر حسين في اتجاه ميدان إنبي.

تعيين جميع الخدمات المرورية

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين كل الخدمات المرورية التي يحتاجها المواطنين من قائدي المركبات، مع التنسيق مع مختلف الشركات المنفذة من أجل وضع المساعدات الفنية، وكل التجهيزات التي تدل على وجود أعمال في المنطقة بهدف ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين أثناء التحويلات المرورية.