مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. يمنى تطلب من أدهم التخلص من مهرة

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. ساعد أحمد بدير جابر من خلال معارفه في تسهيل إجراءات دفن ابن عمه محسن الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل في بلده بصعيد مصر، وطلب منه أن يعمل معه في تجارة السلاح عندما يخرج من السجن.

مسلسل ضرب نار الحلقة 16

وقابل أدهم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبدالله محمود، يمنى التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى الإتربي، حيث عاتبها على سوء معاملتها له في الفترة الأخيرة، لتطلب منه الأخيرة أن تتخلص من مهرة بعدما تزوجها زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار الحلقة 16 من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.