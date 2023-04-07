سعر الریال السعودي الیوم الجمعة 7-4-2023 في البنوك.. مستقر

سجل سعر الریال السعودي الیوم الخميس 6-4-2023 في البنوك المصرية، الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، والبيع 8.22 جنيه و8.26 جنيه، حيث إنه يشهد استقرارا، بحسب المواقع الرسمية للبنوك، ليكون بذلك أقل سعر للشراء من المصرف المتحد والأعلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وأقل سعر للبيع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الجمعة 7-4-2023 في البنوك المصرية، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك، هي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك قناة السويس وميد بنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، سجل الشراء 8.22 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، للشراء إلى 8.20 جنيه والبيع 8.24 جنيه، بحسب ما أعلن البنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر، يكون الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.03 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بالنسبة للشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل الشراء 8.19 جنيه والبيع 8.25 جنيه.