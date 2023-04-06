سعر الریال السعودي الیوم الخميس 6-4-2023 في البنوك.. بداية التعاملات

شهد سعر الریال السعودي الیوم الخميس 6-4-2023 في البنوك المصرية، استقرارا، ليصل سعر الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، أي أنّ أقل سعر للشراء المصرف المتحد والأعلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعر البيع 8.22 جنيه و8.26 جنيه، ليكون بذلك أقل سعر للبيع بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وبالنسبة للأعلي في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الخميس 6-4-2023 في البنوك المصرية، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قناة السويس وبنك أبو ظبي التجاري وميد بنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، للشراء إلى 8.22 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، هو نفس سعر البنك الأهلي المصري أي أن الشراء 8.20 جنيه والبيع 8.22 جنيه، وفقا لما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، للشراء 8.03 جنيه والبيع 8.25 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، للشراء إلى 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.19 جنيه والبيع 8.25 جنيه، بحسب ما أعلنه البنك.