أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الشهادات الادخارية، شهر أبريل 2023، سواء بالجنيه المصري أو العملة الأجنبية، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري على الشهادات الادخارية، يقدم البنك 3 أنواع من الشهادات، شهادات الادخار بالعملة المحلية، وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وشهادات الاستثمار.

شهادات الادخار بالعملة المحلية

وتشمل شهادات الادخار بالعملة المحلية 3 شهادات، الأولى الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات وسعر العائد 19% طوال فترة المدة.

والثانية الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص، حيث إن الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها والمدة 3 سنوات وسعر العائد 22%،السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

والثالثة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، المدة 3 سنوات أيضًا، والحد الأدنى ألف جنيه، وسعر العائد 18.5% ربع سنوي، حيث إنه متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري.

شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية تشمل 3 أنواع، الذهبية الجديدة والحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو ومضاعفاتها والمدة 3 سنوات، وسعر العائد بالنسبة للدولار 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا، و5.15% شهريًا، واليورو 0.75%.

والشهادة الثانية أهل مصر الدولارية لمدة 5 سنوات، والحد الأدنى 500 دولار أمريكي، وسعر العائد 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.05% ربع سنويًا، و5.00% شهريًا.

والثالثة، أهل مصر الدولارية ومدتها 7 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، وسعر العائد 5.05% سنويًا، و5.00% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا، و4.90% شهريًا.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

وبالنسبة لشهادات الاستثمار مكونة من 3 أنواع، شهادة استثمار «أ»، فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والمدة 10 سنوات، وسعر العائج 9.50%، ودورية صرف العائد فوائد تراكمية.

والثانية شهادة استثمار «ب»، فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والمدة سنة، وسعر العائد 9.50%، ودورية صرف العائد شهريًا.

والثالثة شهادة استثمار «ب»، فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والمدة عامين، وسعر العائد 10%، ودورية صرف العائد ربع سنويًا.