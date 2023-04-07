مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. أحمد السعدني يأسر عددا من الجنود الفرنسيين

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 16 الكثير من الأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف في توليفة درامية مميزة، وتعد تجربتة الأولى في الدراما التليفزيونية بوجود عدد كبير من الفنانين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 16 ظهور ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، وهو ذاهب مهرولا إلى حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وأخبره بأن الجنرال الفرنسي ألقي القبض على كل شاب في القرية.

وعلى الفور قرر حامد أن يرتب لخطة يستطيع من خلالها أسر عدد من الجنود الفرنسيين لمساومة الجنرال ومن خلال الشاب الفرنسي الذين أسروه معهم عرفوا أماكن تمركز الجنود الفرنسيين فى عدد من المناطق بالقرية.

ونجح حامد في معرفة أحد الأماكن التي يمر منها عدد من الجنود الفرنسيين، ونجح بمساعدة شباب المقاومة في القرية بأسر عدد منهم.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي وريم مصطفى وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.