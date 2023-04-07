الفنانة مي كساب: استقبال الجمهور لمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات

قالت الفنانة مي كساب، إن ثقة فريق عمل مسلسل جعفر العمدة، في نجاحه ظهرت من معرفتهم بالكيميا الخاصة بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، فالجميع أصبح على علم بالنجاح المحقق باجتماع رمضان وسامي في عمل واحد، لافتة إلى أن السيناريو قوي من البداية، كونه يتضمن تصاعدا دراميا للأحداث بصورة مستمرة، وهو ما أدخل الثقة لدى فريق العمل بأن العمل مهم ومميز من قبل التصوير.

استقبال الجمهور لمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات

وأضافت «كساب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لينة الطهطاوي ببرنامج كواليس على راديو نجوم إف إم، أنه على الرغم من توقع نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي تشارك ببطولته الفنان محمد رمضان ويعرض ضمن السباق الدرامي برمضان الموسم الحالي، إلا أن رد فعل الجمهور واستقباله للمسلسل فاق كل التوقعات.

إشادة الجمهور هي الهدف من الجهود المبذولة بالأعمال الدرامية

وأعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها البالغة بردود الأفعال والإشادات الواسعة من الجمهور لمسلسل جعفر العمدة، كون أن صناع أي عمل درامي يستهدفون بالأساس إشادة الجمهور من عملهم بأي عمل.