المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة يعترف: «كنت ببيعهم في الموسكي»

«بسرق الموبايلات من الناس وهي مش واخدة بالها وأروح أبيعها في محلات الموبايلات اللي في الموسكي»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

طريقة سرقة الهواتف المحمولة

وخلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، يكشف المتهم عن طريقة سرقة الهواتف المحمولة من الضحايا، قائلا: «بغفلهم وهما مش مركزين وبسرق الموبايل منهم سواء في الشارع أو المواصلات، وبختفي على طول من المنطقة أو أنزل من الأتوبيس، وأقفل الموبايل على طول».

بيع الهواتف المسروقة في الموسكي

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «بروح أبيع الموبايلات دي في محل في منطقة الموسكي، وبصراحة مكنتش ببقى عارف سعرهم الحقيقي، فبروح أبيعهم وخلاص عشان أخد الفلوس»، موضحًا أنه كرر سرقة الهواتف المحمولة 4 مرات قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في القبض عليه.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الأربعاء القبض على المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة، واتضح من خلال التحريات أنه مقيم في محافظة الشرقية، وتم التحفظ على المضبوطات المسروقة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سيتم تنفيذ عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ينصان على أن العقوبة تصل إلى الحبس، في حال أن جريمة السرقة لم تقترن بأي ظرف مشدد.