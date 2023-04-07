لافروف: ناقشت مع أوغلو مستجدات أول محطة طاقة نووية على الأراضي التركية

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أنّ هناك تنسيقا بين بلاده وتركيا في كل المجالات، مشددًا على أن مجال الطاقة هو القاطرة الأساسية في العلاقات بين البلدين.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «الحديث يدور حول أول محطة نووية على الأراضي التركية والتي يمكن أن تعزز أمن الطاقة هناك، وفي السادس والعشرين من أبريل سيكون هناك احتفالية مكرسة لإيصال أول مواد طاقة أولية للمحطة النووية».

وتابع: «ناقشت مع وزير الخارجية التركي مسألة تشكيل مركز توزيع الغاز في تركيا، ومبدأنا واضح بأن الوضع الجيوسياسي غير مستقر أكد قرار رئيسينا لتشكيل هذا المركز، ولدينا خطط واضحة بخصوص موسم السياحة والربط مع المشروعات الإنسانية وغير ذلك، وكل ذلك سينظر إليه بشكل تفصيلي بين رؤساء اللجان المشتركة بين البلدين».