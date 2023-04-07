يظهر هلال شهر شوال بعد غروب شمس الـ29 من شهر رمضان المبارك، وإذا تعذر رؤيته في هذا اليوم يكمل شهر رمضان 30 يوما، ويكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا بعد شروق الشمس بمقدر رمح أو اثنين.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا

ويتابع الأهالي في محافظة المنيا تحري هلال شوال لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا وستكون صلاة عيد الفطر بحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة في تمام الساعة 5 و52 دقيقة صباحا، أي بعد شروق الشمس بمقدار 25 دقيقة تقريبًا.

صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا

وقال الشيح حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، إن المديرية استعدت بتجهيز المساجد التي يزيد عددها عن 2000 مسجد لأداء موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقيام بأعمال النظافة والتطهير.

صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا يحرص علي أدائها الجميع، فالفطر هو أحد الأعياد الإسلامية الهامة ويأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويعتبر يوم فرح وسعادة للمسلمين حول العالم ومناسبة للتواصل بين أفراد المجتمع المسلم وتبادل التهاني والتبريكات في هذا اليوم السعيد.

يتم الاحتفال بعد أداء صلاة عيد الفطر 2023 في المنيا في المساجد والمصليات، حيث يتوجه المسلمون إلى المساجد بأجمل الملابس والزينة، ويتبادلون التهاني والتبريكات بعد الصلاة.

كما يقوم المسلمون بتقديم الهدايا والعطايا لأفراد العائلة والأصدقاء والمحتاجين، وتقام في بعض البلدان الاحتفالات الشعبية والمهرجانات والأنشطة الترفيهية والثقافية.