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أسعار البيض في الأسواق اليوم.. الأحمر يتراجع 20 قرشا

كتب:

وليد عبد السلام
12:52 م | الجمعة 07 أبريل 2023
سعر البيض اليوم

سعر البيض اليوم

شهدت أسعار البيض الأحمر تراجعًا في الأسواق، اليوم الجمعة 7-4-2023، بنحو 20 قرشا للكرتونة، مقارنة مع أسعار أمس، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض والبلدي.

أسعار البيض اليوم

وترصد الوطن، في السطور التالية، أسعار البيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم في الأسواق 96.75 جنيه.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم في الأسواق 97.75 جنيه، متراجعًا بنحو 20 قرشا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي، اليوم في الأسواق 103.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت 

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم، بين 9 و10 جنيهات للكتكوت «الساسو»، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و8.25 جنيه، والكتكوت الساسو البيور بين 10 و11 جنيها، وبلغت أسعار الأعلاف اليوم، البادي 23% بسعر 2250 جنيهًا، كما يبلغ سعر النامي 22450 جنيهًا، والـ19% الناهي 22350 جنيهًا.

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