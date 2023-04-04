شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 4-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا بسبب وفرة المعروض، لتتراوح بين 85 و95 جنيها للطبق من المزرعة، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الاستقرار خلال شهر رمضان المبارك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 4-4-2023، في المزرعة.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وسجلت أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة بالنسبة للبيض الأبيض 8.75 جنيه، والبيض الأحمر 95 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر يبلغ سعر الطبق اليوم 103 جنيهات للمستهلك.

أسعار البیض البلدي

فيما سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم 115 جنيها للمستهلك.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم 4-4-2023، يتراوح بين 88 جنيهًا و102 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

وتراوح عر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، بين 90 جنيها إلى 100 جني حيث جاء البيض الأبيض بـ90 جنيها، والبيض الأحمر 100 جنيه، والبيض البلدي 115 جنيهًا.