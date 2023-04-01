أسعار البيض اليوم 1-4-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار نتيجة وفرة المعروض

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ أسعار البيض اليوم 1-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارًا ملحوظًا في ظل زيادة اقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأضاف «السيد»، أنَّ من أسباب استقرار أسعار البيض اليوم 1-4-2023 في الأسواق والمحلات وفرة المعروض واستيراد شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد.

أسعار البیض الیوم

سجلت أسعار البيض اليوم، في أرض المزرعة للبيض الأبيض 85 جنيهًا، والبيض الأحمر 95 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر للمستهلك يبلغ سعر الطبق إلى 100 جنيه.

أسعار البیض البلدي

فيما سجلت أسعار البيض البلدي اليوم 110 جنيهات للمستهلك.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم 1-4-2023، يتراوح ما بين 98 جنيهًا و103 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، البيض الأبيض 106 جنيهات، والبيض الأحمر 104 جنيهات، والبيض البلدي 118 جنيهًا.

أسعار الدواجن

يسجل سعر الدجاج الأبيض اليوم 65 داخل المزرعة و يتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 إلى 75 جنيها كما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأمهات في المزرعة 57 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيهًا بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم السبت، ما بين 8 و9 جنيهات لـ«الساسو» و9 لـ9.25 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور بين 9 و10 جنيهات، وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه و15 جنيهًا في شركتي الوادي ومكة المكرمة و18 جنيهًا في شركة العناني.

أسعار الأعلاف اليوم

وتبلغ أسعار الأعلاف اليوم، 23% البادي 21690 جنيهًا، وسعر الأعلاف 21% كما يبلغ سعر النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21350 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 18 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 17200 جنيه، والصويا 46% بسعر 35 ألف جنيه والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه للطن.