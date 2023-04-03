أسعار البيض اليوم 3-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

تشهد أسعار البيض اليوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا بسبب وفرة المعروض، ويُتوقع استمرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، وقد تنخفض الأسعار بعد الشهر الفضيل، بحسب ما قاله حازم المنوفي، رئيس المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة بالنسبة للبيض الأبيض 85 جنيهًا، والبيض الأحمر 95 جنيهًا.

أسعار البیض الأحمر

وعن أسعار البيض الأحمر يبلغ سعر الطبق اليوم 100 جنيه للمستهلك.

أسعار البیض البلدي

فيما سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم 115 جنيها للمستهلك.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم 3-4-2023، يتراوح بين 93 جنيهًا و103 جنيهات.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، البيض الأبيض 90 جنيها، والبيض الأحمر 100 جنيه، والبيض البلدي 115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم، بين 8 و9 جنيهات لـ«الساسو» و10 لـ10.25 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور بين 9 و10 جنيهات، وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 14 جنيها و16 جنيهًا في شركتي الوادي كما تسجل في شركة العناني 18 جنيها وفي شركة الوطنية 16 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

وتبلغ أسعار الأعلاف اليوم، 23% البادي 2250 جنيهًا، وسعر الأعلاف 21% كما يبلغ سعر النامي 22450 جنيهًا، والـ19% الناهي 22350 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف، 19200 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 18200 جنيه، والصويا 46% بسعر 35500 جنيه والصويا 44% بسعر 34500 جنيه للطن.