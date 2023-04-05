أسعار البيض اليوم 5-4-2023.. مستقرة في الأسواق المحلية والجملة

حققت أسعار البيض اليوم الأربعاء 5-4-2023 استقرارا واضحا في الأسواق والمحلات، حيث لم يتغير السعر منذ عدة أيام، بسبب وفرة المعروض وتناسبه مع استقرار الطلب، كما تشير التوقعات إلى استمرار الأسعار على هذا الوضع حتى نهاية شهر رمضان.

وتوقّع عددا من مسؤولي الغرف التجارية، انخفاض الأسعار عقب انتهاء شهر رمضان، نتيجة استقرار الطلب وانخفاضه قليلا، نظرا إلى أنّ شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا على السلع مقارنة بفترات العام الأخرى.

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البيض اليوم في أرض المزرعة 85 جنيها للبيض الأبيض، و95 جنيهًا للبيض الأحمر.

أسعار البیض الأحمر للمستهلك

وعن أسعار البيض الأحمر للمستهلك يبدء سعر الطبق اليوم 100 جنيه وحتى 105 جنيهات.

أسعار البیض البلدي

وبلغ سعر طبق البيض البلدي في المزارع نحو 103 جنيهات في المزرعة ويباع للمستهلك بنحو 115 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البیض الیوم

واستقرت أسعار كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، ليباع البيض الأبيض بـ 90 جنيها، والبيض الأحمر بـ100 جنيه، والبيض البلدي بـ115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، بين 9 و10 جنيهات للكتكوت «الساسو» و8 لـ8.25 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور بين 10 و11 جنيها، وبلغت أسعار الأعلاف اليوم، البادي 23% بـ2250 جنيهًا، وسعر الأعلاف 21% كما يبلغ سعر النامي 22450 جنيهًا، والـ19% الناهي 22350 جنيهًا.

وجاءت أسعار خامات الأعلاف وفق إعلان بورصات الأعلاف اليوم على الأسعار الأتية:

طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي بـ19 ألفا و500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء الأوكراني 18500 جنيه.

الصويا 46% بسعر 36 ألف جنيه للطن.

الصويا 44% بسعر 35 ألف جنيه للطن.