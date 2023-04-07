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مجلس القبائل والعائلات ينظم قافلة لتوزيع 3000 حصة مواد غذائية بكفر الشيخ

كتب:

شريف سليمان
12:47 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مجلس القبائل والعائلات المصرية

مجلس القبائل والعائلات المصرية

تحت شعار وطن واحد، يواصل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية جولته بمحافظات الجمهورية حيث يصل إلى محافظة كفر الشيخ.

ويقيم المجلس قافلة متكاملة تضم أكثر من 3000 حصة مواد غذائية للمستحقين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ذلك بالإضافة إلى إقامة حفل إفطار جماعي ضمن مشروع إفطار صائم والذي يندرج ضمن مبادرة وطن واحد.

تأتي مبادرة وطن واحد ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة وذلك بتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

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