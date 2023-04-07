«التحرير الفلسطينية»: اقتحام الأقصى لعب بالنار وزعزعة لاستقرار المنطقة

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تدرك تمامًا وجود رد فعل على ما قامت به بالمسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أن ردود الفعل لن تقتصر فقط على الفلسطينيين لكن على صعيد العديد من فصائل المقاومة، وعلى صعيد أيضًا الأمة العربية والإسلامية، أو العديد من دول العالم.

أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية: اقتحام الأقصى لعب بالنار

وأضاف أبو يوسف في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الاخبارية، أن ما قامت به حكومة الاحتلال بالمسجد الأقصى خطير جدًا، ويطلق شرارة زعزعة الأوضاع بكل المنطقة، واصفًا ما قامت به حكومة الاحتلال بالمسجد الأقصى بـ «اللعب بالنار».

تصعيد وعدوان مع بداية شهر رمضان المبارك

وأوضح أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، أن هناك تصعيدا وعدوانا واضحا منذ بداية شهر رمضان المبارك، كاشفًا عن أن حكومة الإحتلال تستهدف إثبات واقع على الأرض، من استمرار اقتحام المسجد الاقصى المبارك والهجوم على المصليين سواء من خلال الحكومة ذاتها أو من خلال المستوطنين المتطرفين.