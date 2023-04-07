محافظ مطروح يفتتح مسجد بلال بن رباح بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد بلال بن رباح بحي الزهور في مدينة مرسى مطروح، والذي تبلغ مساحته 650 مترا.

مئذنة 42 مترا ومصلي للسيدات

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، على هامش الافتتاح إن المسجد بني ليكون معلما من معالم مرسى مطروح، ويتكون المسجد من صحن ومصلى للسيدات، ومكتب للإمام ودورة مياه للرجال، وأخرى للنساء، وجرى بنائه على طراز فريد يتناسب وموقعه المميز مدخل مدينة مرسى مطروح، كما تزين بمئذنة يبلغ ارتفاعها 42 مترا، وقبة كبيرة بزخارف إسلامية ومدخلان كبيران، كما جرى تنفيذ مدخل خاص لذوي الهمم تيسيرا عليهم.

6 ملايين جنيه تكلفة الإنشاء

وأضاف وكيل أوقاف محافظة مطروح، أن تكلفة مسجد بلال بن رباح بلغت 6 ملايين جنيه كلها بالجهود الذاتية، بعد إزالة المبنى القديم للمسجد والذي كانت مساحتة تزيد عن 160 مترا، وجرى البناء والتوسعة إعمالا لتوجه وزارة الأوقاف ببناء المساجد الجامعة التي تتسع للأنشطة الدعوية كالبرنامج التثقيفي للطفل والأسبوع الثقافي والمقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والدروس المنهجية، وتم توسعة المسجد لـ650 مترا ليكون سببا في جمع الكلمة ووحدة الصف ويسهل توفير العلماء الكبار الذين يثرون العمل الدعوي.

حضور قبائل مطروح

وأدى خطبة الجمعة الشيخ حسن عبد البصير، وتناول خلالها السكينة والطمأنينة وفضل العشر الأواخر من رمضان، حث فيها على اغتنام الوقت في العبادة والتماس ليلة القدر، والتزود من مدرسة الصيام بما يعين على إصلاح النفس وتزكيتها، وسط حضور كبير من عواقل وعمد ومشايخ قبائل مطروح وذلك وسط فرحة الأهالي بهذا الصرح الإسلامي الكبير.