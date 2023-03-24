وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس على افتتاح مسجد مصر والمركز الثقافي

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول شهر رمضان المبارك، مقدمًا جزيل الشكر له على ما قام به من جهد، وتفضله بافتتاح مسجد مصر الذي يعد مفخرة عظيمة في عمارة المساجد في عصرنا الحديث، وكذلك مركز مصر الثقافي ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها ولا مثيل لها في العالم، داعيًا المصريين جميعا بل كل المسلمين لزيارة هذا المسجد وهذه الدار، التي هي بمثابة التدوين أو الكتابة الثالثة للقرآن الكريم.

أضاف أنه بعد كتابة القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في الكتابة الأولى وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) في الكتابة الثانية، يأتي هذا التدوين العظيم، بأن يدون القرآن الكريم على لوحات رخامية مضبوطًا بالشكل والنقط، وكأنه صورة فوتوغرافية من صفحات المصحف الشريف في ثلاثين قاعة مباركة وبكل قاعة من قاعات المركز الثقافي الإسلامي جزء من القرآن الكريم، فضلًا عن سماع القرآن الكريم بأصوات كبار القراء وتفسيره ولغاته وترجماته.

وأكد أنه عمل غير مسبوق في خدمة القرآن وخدمة الإسلام، نسأل الله أن يجزي الرئيس وكل من فكر أو أسهم بجهد في بناء مصرنا العزيزة كل خير .هذا وقد هنأ وزير الأوقاف في كلمته أهالي محافظة بني سويف بالعيد القومي للمحافظة وحلول شهر رمضان المبارك سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.