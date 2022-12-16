ملف خاص عن الراحل صلاح فضل في العدد الجديد لـ«صوت الأدب»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأدب» التي تصدر عن دار أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، والذي كتب مقالا عن رحيل الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بعنوان «رحيل شيخ النقاد».

جريدة صوت الأدب

أوتضمن العدد ملفا خاصا حول الراحل الذي اثرى الحياة الثقافية بعلمه الغزير، حيث احتوى على العديد من المقالات والموضوعات التي تحدثت عن الدكتور صلاح فضل، ومنها «الذي عاش ثلاثة أعمار، وفضل الجُسور، ومقال الدكتور حسين محمود الذي جاء بعنوان (عندما قال لي: لسنا أقلية يا دكتور!)، وموضوع بعنوان «حضور نقدي مستمر».

فوز فاطمة قنديل

كما ألقى عدد «صوت الأدب»، الضوء على حصد الشاعرة والناقدة الدكتورة فاطمة قنديل جائزة نجيب محفوظ للأدب في دورتها الـ 25، وذلك عن روايتها الأولى «أقفاص فارغة» الصادرة عن دار الكتب خان، كما تناول الموضوع الذي تضمنه العدد بعض من كلمات الشاعرة والتي ألقتها بعد اعلان نتيجة الجائزة، وهي الكلمات التي عبرت فيها عن سعادتها بالحصول على أول جائزة في حياتها.