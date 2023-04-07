في يوم الصحة العالمي.. كيف طورت المبادرات الرئاسية المنظومة لخدمة المصريين؟

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصحة العالمي، أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المبادرات الرئاسية الصحية المتتالية كان لها عظيم الأثر على تطور القطاع الصحي في مصر، فبعد مرور 3 سنوات على انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التي جسدت اهتمام الدولة بصحة المرأة، حققت المبادرة إنجازات ملحوظة لتصبح واحدة من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

قدمت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ34 مليونًا و724 ألفًا و866 سيدة من المستهدفات، بينهن 8 ملايين و245 ألفًا و416 زيارةً دوريةً، و533 و956 ترددا على عيادات الفحص المتقدم.

ورصد التقرير بالأرقام، الأعداد المستفيدة من المبادرات الرئاسية الصحية، موضحاً أن 34.7 مليون سيدة قُدمت لهن خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019 حتى مارس 2023، و1.6 مليون عملية جراحية أجريت ضمن المبادرة الرئاسية إنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018.

كما تم فحص 1.7 مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان، منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي، وحتى 15 مارس 2023.

تطبيقات الصحة الرقمية

أشار التقرير، إلى أن التكنولوجيا لها أدوار مهمة في تطور كافة القطاعات، وكان من أهم تلك القطاعات التي أثرت فيها التكنولوجيا قطاع الصحة؛ حيث خلقت سوقًا كبيرة لقطاع الصحة الرقمية في مختلف الدول وعلى رأسها مصر، ومن المتوقع أن تصل إيرادات هذا القطاع خلال 2023 إلى نحو 498 مليون دولار، وتشمل تلك الخدمات تطبيقات الصحة الرقمية وأجهزة الصحة الرقمية واستشارات الأطباء عبر الإنترنت والصيدليات عبر الإنترنت.