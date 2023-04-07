ضبط 34 طن ألعاب أطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 34 طن ألعاب أطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع ألعاب الأطفال.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 34 طن ألعاب أطفال مجهولة المصدر داخل مصنع

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة برئاسة الأستاذ أحمد حسين مدير الإدارة بضبط مصنع لتصنيع ألعاب الأطفال بلاستيك، يدار بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنحة 5775 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد المدير المسؤول عن المصنع والتحفظ على 34 طن ألعاب الأطفال بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.