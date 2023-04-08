اعترافات تاجر أقراص مخدرة بمنشأة ناصر بالقاهرة: «مخبيهم في البيت»

«مخبي الأقراص كلها عندي في البيت، واللي كان محتاج حاجة من زبايني، كان بيجي البيت وياخد اللي عاوزه»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما استطاعت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

الأقراص المخدرة في المنزل

واعترف المتهم بتفاصيل تجارته قائلا خلال جلسة التحقيق: «فكرت كتير أحطهم فين، ولاقيت إن أفضل مكان هو البيت عندي، وبدأت الشغل كله من البيت، وحاولت أخلي محدش يعرف ده خالص»، موضحاً أنه كان يتاجر وبيبع أنواع أقراص الباركينول والأموتريل لزبائنه.

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «كنت ساعات بلف على الزباين أو نتقابل في مناطق معينة، واللي محتاج حاجة بياخدها»، مشيراً إلى أنه عند القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية كان في منزله أكثر من ألف قرص مخدر.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الخميس القبض على تاجر الأقراص المخدرة في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كافة الأقراص المضبوطة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم تاجر الأقراص المخدرة بمنشأة ناصر، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنه سوف ينطبق عليهم المادة 33 من قانون العقوبات، وتنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».