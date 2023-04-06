حبس تاجري مخدرات 15 يوما لاتهامهما بتجارة الحشيش بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تاجري مخدرات بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما ضُبط بحوزتهما كيلو حشيش.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، 2 هاتف محمول.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبطهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 33 من القانون، نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.