حبس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في الجيزة 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بالتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته عدد 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب «المغافلة» وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.