تعرف على جميع بنوك شهادات الادخار المرتفعة بعد انضمام المصرف المتحد

ارتفع عدد بنوك شهادات الادخار مرتفعة العائد ليصبح 10 بنوك، بانضمام المصرف المتحد بشهادة ادخار جديدة بعائد متغير 19%.

وبعد انضمام المصرف المتحد لشهادات الادخار المرتفعة، نرصد بالتفاصيل جميع الشهادات مرتفعة العائد في البنوك المصرية التي تم طرحها الأيام الماضية، بعد رفع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصبح الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بنكا الأهلي المصري ومصر هما أول مصرفين حكوميين، طرحا شهادتين جديدتين ثلاثيتين بعائد 19% ثابت طوال فترة المدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، وشهادة الـ22% متناقصة، السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%.

بنك قطر الوطني الأهلي

ويوفر بنك قطر الوطني الأهلي QNB شهادة بعائد 19.25% لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 500 ألف جنيه، وشهريًا 19%، وربع سنويًا 19.10%.

البنك المصري لتنمية الصادرات

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن شهادة بسعر عائد 19% سنويًا، لمدة 3 سنوات وفي حال اختيار دورية صرف العائد كل 6 أشهر أي نصف سنويًا سيكون العائد 18.75%، و18.5% ربع سنويًا، و18% شهريًا.

البنك الزراعي المصري

طرح البنك الزراعي المصري شهادة بعائدين لمدة 3 سنوات، الأولى 19% شهريًا والثانية 19.5% سنويًا، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن شهادة بعائد ثابت 19.25% سنويًا وحد الأدنى 10 آلاف جنيه، و19% حال اختيار العائد شهريًا، و19.10% ربع سنويًا، و19.25% سنويًا.

بنك الاستثمار العربي

طرح بنك الاستثمار العربي شهادة جديدة بعائد 18% سنويًا، و17.5% ربع سنويًا، و17.25% شهريًا.

بنك البركة

طرح بنك البركة، شهادة بعائد 19% متغير بدورية صرف شهرية، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

وكشف البنك التجاري الدولي، عن 3 شهادات ادخار جديدة بعائد شهري 18% بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، و19% بحد أدنى للشراء 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، و20% حد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات ألف جنيه ، بعد وقف شراء شهادة الـ22% الثابتة بحد أدنى 3 ملايين جمهبحسب ما أعلنه في بيان، مع عزمه إيقاف بيع شهادة الـ 22% اعتباراً من نهاية اليوم.