البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى 23.2% لأول مرة

رفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، متوسط أسعار الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل لمستوى قياسي، وسجلت على أذون الخزانة المصرية أجل عام 23.202% لأول مرة في عطاء أمس الخميس.

ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية

وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر، لأول مرة ليصل 23.123%.

23 مليار جنيه حصيلة أذون خزانة أجل عام

وأظهرت نتائج العطاءات المطروحة، أن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة أجل 6 أشهر بقيمة 16.5 مليار جنيه، وطرح أيضاً أذون خزانة أجل عام واحد بقيمة 23 مليار جنيه.

البنوك تطلب رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة

وتقدمت البنوك والمؤسسات والمستثمرين بـ 271 طلب شراء أذون خزانة أجل 6 أشهر، وطلبت عائد 26.449%، وتقدمت أيضا بـ 237 طلب على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد، وطلبت عائد 25.059%.

الطلبات المقدمة أكبر من المقبولة

وافق البنك المركزي المصري، على 102 طلب فقط بمتوسط عائد 23.123% لأذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر، ووافق على 106 طلبات اكتتاب على أذون الخزانة أجل عام بمتوسط سعر فائدة 23.202%.

زيادة أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25% و19.25% على الترتيب ذاته، بزيادة 2% نهاية الأسبوع الماضي.