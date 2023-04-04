كيف تستثمر في أذون الخزانة بعد رفع الفائدة لـ23%؟.. اصرف عائدها مقدما

إذا أردت الحصول على عائد بنسبة أكثر من 23% على مدخراتك مقدماً، ويفوق أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك، وخلال فترة قصيرة تقل عن عام مقارنة بـ3 سنوات في شهادات الادخار، فستكون أذون الخزانة المصرية أفضل استثمار لك حالياً.

ما أذون الخزانة المصرية؟

هي أدوات ديّن حكومية قصيرة الأجل، تقترض بموجبها وزارة المالية ما تحتاجه من السيولة اللازمة للإنفاق على الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية وبقية بنود الموازنة العامة للدولة، عبر عطائين أسبوعيين، يديرهما البنك المركزي المصري.

أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية «أجل 9 شهور» إلى 23.05% لأول مرة، وهو عائد بإمكانك الحصول عليه عبر التقدم بطلب استثمار في أذون الخزانة المصرية بأي من البنوك وخاصة الأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع المصرفي.

سعر الفائدة أعلى من شهادات البنوك

يتجاوز سعر الفائدة المقدم على أذون الخزانة المصرية، تلك التي تقدمها البنوك على الشهادات، بل وحتى مع طرح بنوك «الأهلي، مصر، CIB، وQNB» شهادات بعائد يصل 22%.

وعاء استثماري قصير الأجل

تتميز أذون الخزانة المصرية بقِصر مدة الاستحقاق، فتبدأ بـ3 شهور، 6 و9 أشهر، وعام واحد، في حين يكون متوسط مدة الشهادة الادخارية 3 سنوات في أغلب الحالات كما هو الحال مع شهادة الـ22% المطروحة حالياً.

احصل على العائد مقدما

تصرف البنوك عائد الشهادات الادخارية شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو كل عام، وقلة من هذه البنوك تضيف العائد يومياً، في حين يُستحق العائد على أذون الخزانة المصرية مقدماً، في اليوم التالي للشراء.

في حال قيامك بشراء أذون خزانة مدة عام بقيمة 100 ألف جنيه، ستحصل على ما يقارب 23 ألف جنيه في اليوم التالي لقبول البنك المركزي المصري عرض الشراء.

خطوات الاستثمار في أذون الخزانة المصرية

1- يتعين عليك أولاً إيداع مبلغ 25 ألف جنيه أو مضاعفاته: 50 – 75 – 100 – 125.. إلخ في البنك الأهلي المصري كمثال.

2- عليك بعد ذلك التقدم بطلب إلى خدمة العملاء بالاكتتاب في أذون الخزانة المصرية، والاختيار بين: 3، 6، 9 شهور أو عام واحد.

3- سيقوم البنك بعد تسلم طلبك بالتقدم بعروض الاكتتاب إلى البنك المركزي المصري، مرتين أسبوعياً، وفي حال موافقة الأخير، يتم صرف العائد مقدماً في اليوم التالي مباشرةً.

استثمر العائد لتعويض الضريبة

تخضع عوائد أذون الخزانة إلى الضرائب ويتم خصم 20% من العائد في نهاية مدة الاستحقاق للمصريين و10% للأجانب، لكن يمكنك تعويض نسبة الضريبة المخصومة بأكثر من قيمتها لصالحك، حال قيامك بشراء الذهب أو الأسهم أو حتى شهادات بقيمة العائد كاملةً في أول أيام الحصول عليها، فإذا ما انقضت مدة أذون الخزانة أصبح لديك ذهب أو شهادات بقيمة تفوق ما سيخصم من العائد.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت الخميس الماضي، أسعار الفائدة 2% على الإيداع ليصل 18.25% وكذلك الإقراض ليصل 19.25%.