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ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى 34 مليارا و447 مليون دولار

كتب:

محمد الدعدع
08:32 ص | الخميس 06 أبريل 2023
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 95 مليون دولار خلال مارس الماضي، وفق بيان صحفي، اليوم الخميس، أشار فيه إلى ارتفاع الاحتياطي الإجمالي ليصل إلى 34 مليارا و447 مليون دولار.

وحسب البيان، فأن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يسهم في تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتلبية حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات لفترة كافية، بالإضافة لأن صافي الاحتياطي يؤخذ في الاعتبار عند إجراء وكالات التصنيف الائتماني للمراجعة وتقييم أداء الاقتصاد.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.