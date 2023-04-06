كيف يمكن شراء أذون الخزانة من البنوك؟.. عائدها يصل لـ23%

مع ارتفاع العائد الذي يقدمه البنك المركزي المصري على أذون الخزانة بأكثر من 23%، يطرح عدد كبير من المواطنين سؤالا مهما، وهو: كيف يمكن شراء أذون الخزانة من البنوك؟

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري، حيث تقوم من خلالها وزارة المالية في الاقتراض من السيولة اللازمة للإنفاق على الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية وبقية بنود الموازنة العامة للدولة.

كيف يمكن شراء أذون الخزانة من البنوك؟

وتجيب الوطن في السطور التالية عن سؤال: كيف يمكن شراء أذون الخزانة من البنوك؟ وما المميزات التي تميزها عن غيرها من طرق الاستثمار الأخرى والشهادات.

ولشراء إذن الخزانة يجب إيداع مبلغ على الأقل 25 ألف جنيه أو مضاعفاته 50 – 75 – 100 – 125 في أحد البنوك التي تقوم بالطرح، وعقب ذلك يتم التقدم بطلب إلى البنك من خلال خدمة العملاء للاكتتاب وتحديد المدة التي ترغب بها، حيث تصل العائد على الأذون ال 9 أشهر بـ 23%.

وعقب تقيم الطلب يتم دراسته وتقديمة للبنك المركزي وفي حالة الموافقة يتم صرف العائد لليوم التالي لموافقة المركزي، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمبلغ المراد استثماره هو 25 ألف جنية.

مميزات أذون الخزانة

- عائد بنسبة أكثر من 23% على قيمة المبلغ المراد استثماره.

- العائد يصرف مقدماً.

- مدته قصيرة تتراوح من 3 أشهر و 6أشهر و9 أشهر و12 شهر.

- يتجاوز سعر الفائدة المقدم على أذون الخزانة المصرية على عائد الشهادات.

- يمكن استثمار مبلغ العائد في شراء الذهب أو أي وعاء ادخاري أخر.