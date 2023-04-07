«آخر إصدار» أغنية جديدة تجمع نانسي عجرم والشاعر عمرو المصري

تتعاون المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع الشاعر الغنائي عمرو المصري في أغنية تحمل اسم «آخر إصدار»، من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومن المقرر طرحها في موسم عيد الفطر المقبل.

وطرحت النجمة نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بدي حدا حبو» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

أخر أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، مؤخراً أغنية «يا عيد»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، يذكر أن عمرو كتب للفنانين شيرين،تامر حسني ، أصالة، هيفاء وهبي،فضل شاكر، أدهم نابلسي، مدحت صالح، روان بن حسين، هيثم شاكر، داليا مبارك، مصطفى قمر، لطيفة، دومينيك حوراني، إبراهيم الحكمي، مايا دياب، ونوال الزغبي وغيرهم.