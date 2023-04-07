أسعار كحك العيد في منافذ التموين بقنا وعناوينها.. تخفيضات تصل 20%

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، طرح كحك العيد، ويبحث المواطنين في محافظة قنا عن، أسعار كحك العيد في منافذ التموين بقنا بأسعار مخفضة وعنوانها في المحافظة، وما هي مواصفات الكحك والأوزان المختلفة، وخاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك 2023 الذي سوف يكون يوم جمعة الموافق 21 أبريل بحسب هيئة المساحة المصرية.

أسعار كحك العيد 2023 في منافذ التموين بقنا

تستعرض«الوطن» من خلال التقرير التالي أسعار كحك العيد في منافذ التموين بقنا بأسعار مخفضة وعنوانها ، وبأسعار تقل عن مثيلتها في المخابز الكبرى والهيبرات الكبرى في مدن المحافظة بنسبة 20%

أسعار كحك العيد 2023 في منافذ التموين بقنا

-علبة كحك ملبن 120 جنيها للكيلو.

-علبة كحك بالمكسرات 165 جنيهًا للكيلو.

-علبة غريبة سادة 145 جنيها للكيلو.

-علبة غريبة لوز 150 جنيها للكيلو.

-علبة بيتي فور عادي 110 جنيهات للكيلو.

-علبة بيتي فور لوكس 150 جنيه للكيلو.

-علبة مشكله 1 كيلو كعك سادة وبسكويت بـ120 جنيها.

-علبة مشكله 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

-علبة مشكلة 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

-علبة مشكله 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.

أماكن ومنافذ بيع كحك العيد 2023 في قنا

وكشف أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، أن منافذ بيع كحك العيد في المحافظة من خلال منافذ التموين في المحافظة وهي :

-منفذ الشركة المصرية 2000 بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

-منفذ الشرع المصرية 2000 الثانية بحي المصالح في مدينة قنا

-منفذ الهيبر 2000 في منطقة الشؤون شرق مدينة قنا.

-منافذ التموين في مدن محافظة قنا كل من «قوص- قفط- نقادة- دشنا- الوقف- نجع حمادي- فرشوط- أبوتشت».

معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة قنا

وتابع أحمد السيد في تصريحاته «الوطن»، أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة الكميات من كحك العيد بكل أنواعه وبأسعار مخفضة تقل 20% عن مثيلتها في الأسواق والمخابز الحرة.

كحك العيد في الريف بقنا

وبدأت الأسر الريفية في قرى محافظة قنا عمليات خبيز كحك العيد، التي تتم من النصف الثاني من شهر رمضان، وسط جو من البهجة والسرور بتجمع كل أفراد العائلات في موقع واحد لعمليات إنتاج كحك العيد.