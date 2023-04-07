تعرف على أسعار عمرة الـ10 الأواخر من رمضان.. تنطلق رحلاتها اليوم

إنطلقت اليوم، أولى رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان أو عمرة ختم القرآن الكريم، وقال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد المواطنين المسافرين خلال عمرة الـ 10 الأواخر من رمضان، أقل بكثير من الذين سافروا لأداء مناسك العمرة بدايات شهر رمضان الجاري.

عمرة ختم القرآن

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنّ العديد من المصريين يحرصون على السفر لأداء مناسك العمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك لختم القرآن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة أو بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، لافتًا إلى أنّ أسعار عمرة أواخر رمضان تكون أعلى من أسعار برامج العمرة التي جرى تنظيمها في بداية الشهر الكريم.

أسعار برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ برامج عمرة الـ10 الأواخر من رمضان تنقسم إلى 3، وهي: «البرنامج الاقتصادي، وبرنامج 4 نجوم و5 نجوم»، لافتًا إلى أنّ أسعار تلك البرامج جاءت على النحو التالي:

1- البرنامج الاقتصادي: تبلغ مدته نحو أسبوعين أو أكثر قليلًا، وتبدأ أسعاره من 55 ألف جنيه.

2- برنامج الـ4 نجوم: يتراوح سعره بين 80 و90 ألف جنيه.

3- برنامج الـ5 نجوم: يبدأ سعره من 125 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه للفرد.